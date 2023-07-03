الاحتلال يقصف المستشفيات والصحفيين في جنين .. فيديو

استهدف رصاص جيش الكيان الإسرائيلي، الصحفيين والمستشفيات، وتداول المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يوضح الرصاص وقد اخترق النوافذ والأدواء الطبية، وفي مقطع فيديو لوكالة شهاب الفلسطينية، رصد لحظة استهداف الصحفيين، من قبل مدرعة تابعة للجيش الاحتلال.

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فيديو يوثق استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية بالرصاص الحي المباشر خلال عدوانه على مخيم جنين. pic.twitter.com/dZD0aRU8qO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

واستهدف الاحتلال مسجد الأنصار في مدينة جنين، بعد حصار استمر ساعات، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صور نقلا عن الناطق باسم جيش الاحتلال، يقول إنها من داخل المسجد، وتم العثور على نفقين ومخزن للأسلحة داخل مسجد الأنصار، في جنين بعد حصار مسلحين بداخله بناءً على معلومات استبخاراتية.

وزارة الصحة: "تضرر مستشفى الأمل في جنين جرّاء إطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال". pic.twitter.com/OWKEnb5e1h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 3, 2023

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ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى الجرحى، في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما قامت بتجريف الشوارع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 آخرين، والحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، واقتحم أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برافقتهم جرافات عسكرية مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجدا قاموا بمحاصرته في مدينة جنين بالضفة الغربية، بذريعة اختباء مسلحين داخله، وطالب بتسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأسقطت كتيبة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جنين منذ 12 ساعة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلية بمجزرة جديدة فى مدن الضفة الغربية، باقتحام مدينة جنين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "الحديقة والبستان" وهى العملية المستمرة من 12 ساعة حتى الآن، بدعم جوى من الطيران الحربى الذى استهدف بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 8 فى جنين وشهيد فى رام الله والبيرة، إصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطرة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.