أحداث جنين الأخيرة تُؤرق الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة جنين الفلسطينية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، مُجددًا التأكيد على أن المُستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتُشكل عقبة أمام السلام وتُهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الاثنين، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إنه قلق إزاء التغييرات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية على عملية تخطيط وإدارة المُستوطنات، والتي ستسرع من التخطيط للمُستوطنات والموافقة عليها، داعية إسرائيل إلى عدم المُضي قُدمًا في ذلك.

وأضاف: "هذه الخطوات أُحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بخفض التصعيد، وتمهيد الطريق نحو أفق سياسي".

الجيش الإسرائيلي يُقر باستهداف المروحيات التابعة له في مخيم جنين:

وفي وقت سابق، أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باستهداف المروحيات التابعة له في مخيم جنين ما تسبب لها بأضرار جسيمة، عقب إطلاق النيران عليها من قبل الفلسطينيين.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بانسحاب جميع القوات والآليات من مخيم جنين في أعقاب الاقتحام "العملية الأمنية" التي نفذها الجيش في المخيم.

ونشر الجيش الإسرائيلي مجموعة فيديوهات تُوثق بعض تفاصيل العمل خلال اقتحام مخيم جنين، حيث تم خلالها إطلاق النار من قِبل الفلسطينين على المروحيات من أسلحة خفيفة، وتم رصد عدة إصابات.

واندلعت اشتباكات اليوم بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين ووقوع عشرات الجرحى، بينهم حالات حرجة في مُقابل 7 جرحى في الجانب الإسرائيلي، تدهورت حالة أحدهم.

وأعطب المسلحون الفلسطينيون عبر عدد من الكمائن بعبوات ناسفة 5 آليات عسكرية إسرائيلية على الأقل، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى قصف نقاط بغارات جوية عبر مروحيات عسكرية واستقدم مروحيات لنقل الجرحى.

وفي تصعيد غير مسبوق، قصفت مروحية إسرائيلية أهدافًا في مخيم جنين صباح اليوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الجوي هدفه تمكين إخلاء الجرحى من قوات الجيش في مركبة أصيبت بانفجار عبوة ناسفة ولحقت بها أضرار.

يأتي ذلك، خلال اقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي صباحًا لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، وشهد اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

ومن غير المُعتاد أن يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في الضفة الغربية.