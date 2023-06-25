دبابة "ليوبارد" الألمانية تتعطّل في هجوم كييف المضاد

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لدبابة قتالية ألمانية من طراز ليوبارد، وهي تابعة للقوات الأوكرانية وتعاني من عطل، بعد أن غرقت في الوحل في منطقة الهجوم المضاد على جبهة زابوروجيه في أوكرانيا.

ويظهر في مقاطع الفيديو تعطل الدبابة بعد تعرضها لانفجار لغم روسي خلال مشاركتها في الهجوم المضاد الأوكراني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات اخري لمجموعة من العسكريين الأوكرانيين وهم يراقبون الدبابة المعطلة من مركبة مصفحة أمريكية، فيما يحاول جنديان أوكرانيان تحرير الدبابة العالقة، إلا أنه يبدو أن محاولاتهما باءت بالفشل، وتشير محادثتهما إلى عدم وجود أمل في إنقاذ الدبابة الألمانية المتعطلة.

وتعتبر دبابة "ليوبارد" من الأنظمة القتالية المتطورة والقوية، وتكونت من تقنيات ألمانية متقدمة. ومشاركتها في الهجوم المضاد في أوكرانيا تعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العسكرية للقوات الأوكرانية في مواجهة التحديات الحالية.

مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، يعكس هذا الحادث العثرة القاسية التي تواجهها القوات الأوكرانية والتحديات التي تواجهها في معركتها المستمرة ضد القوات المعادية في جبهات القتال.

تزويد أوكرانيا بدبابات غربية لمواجهة روسيا

أكدت أوكرانيا حاجتها الملحة إلى الدعم العسكري من الدول الغربية، مع التركيز على ضرورة تزويدها بدبابات غربية متطورة، بهدف كسر حالة الجمود الحالية في جبهات القتال بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي. تعززت خطوط الدفاع الروسية بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية، مما يدفع أوكرانيا إلى السعي لتعزيز قدراتها العسكرية.

بعد أشهر من المعارك والخسائر البالغة في صفوف الدبابات الأوكرانية، انخفض عدد الدبابات التي تمتلكها القوات الأوكرانية. وعانت أوكرانيا من نقص قطع الغيار الضرورية لصيانة الدبابات بسبب استنفاد مخزونها واعتمادها على قطع الغيار الروسية فقط.

وقبل اندلاع الحرب، كانت أوكرانيا تمتلك عددًا كبيرًا من الدبابات من طرازات سوفيتية قديمة، وتلقت بعض الدبابات من دول الكتلة الشرقية التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي. ومع ضعف تلك الدبابات وتأثرها بنقص قطع الغيار، سعت أوكرانيا للحصول على دبابات غربية متطورة تعزز قدراتها العسكرية في مواجهة التحديات الحالية.

طلبت أوكرانيا الدعم والتزويد العاجل من الدول الغربية، وخاصةً في مجال تزويدها بدبابات غربية حديثة مثل دبابة ليوبارد الالمانية لتساعدها في استعادة التوازن وكسر حالة الجمود على الجبهات القتالية.