وائل رياض: هدفنا حسم بطاقة التأهل لأولمبياد باريس أمام غينيا

صرح وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي العام ، ان الجهاز الفني برئاسة ميكالي طالب لاعبي المنتخب الوطني بالفوز على غينيا في نصف نهائي كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .



أكمل شيتوس في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: لا نرغب فى تأجيل الصعود ولابد من حسمه في مباراة غينيا.



أردف : المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولم نقلق بعد التعادل مع النيجر في أول مباريات المنتخبين بالبطولة وكان لدينا ثقة بالتأهل للدور قبل النهائي رغم قوة منتخبات المجموعة.



أتم حديثة : الروح الجماعية هو مايميز من المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب هدفه تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي بالفوز بالاولمبياد مثلما حققه من قبل مع المنتخب البرازيلي.



تمكن منتخب مصر الأولمبي الفوز على الجابون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب طنجة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة .

استطاع منتخب مصر تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن وصيف المجموعة الثانية مالي .

ليضرب الفراعنه موعدًا مع غينيا مساء غد الثلاثاء في نصف نهائي البطولة الأفريقية تحت 23 سنة .



اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رباعي منتخب مصر الأوليمبي ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبًا بعد ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

رباعي مصري ضمن قائمة الأفضل:

وقع الاختيار على الرباعي المصري "حمزة علاء و حسام عبدالمجيد و إبراهيم عادل و أسامة فيصل" ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

منتخب مصر الأوليمبي يتصدر المجموعة الثانية:

تصدر منتخب مصر الأوليمبى المجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ويواجه المنتخب الأوليمبي نظيره الغينى غدًا في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأوليمبياد "باريس 2024".

وزير الرياضة و جمال علام يهنئان المنتخب الأوليمبي:

من جانبه هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اتصال هاتفي المنتخب الأوليمبي عقب فوزه بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون وتصدره المجموعة الثانية وصعوده للدور قبل النهائي فى كأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أوليمبياد "باريس 2024".