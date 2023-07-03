رباعي منتخب مصر الأوليمبى في التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رباعي منتخب مصر الأوليمبي ضمن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة تضم أفضل 11 لاعبًا بعد ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

رباعي مصري ضمن قائمة الأفضل:

وقع الاختيار على الرباعي المصري "حمزة علاء و حسام عبدالمجيد و إبراهيم عادل و أسامة فيصل" ضمن الفريق المثالي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة (AFCON) في المغرب 2023.

منتخب مصر الأوليمبي يتصدر المجموعة الثانية:

تصدر منتخب مصر الأوليمبى المجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ويواجه المنتخب الأوليمبي نظيره الغينى غدًا في نصف نهائي البطولة المؤهلة لأوليمبياد "باريس 2024".

وزير الرياضة و جمال علام يهنئان المنتخب الأوليمبي:

من جانبه هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اتصال هاتفي المنتخب الأوليمبي عقب فوزه بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون وتصدره المجموعة الثانية وصعوده للدور قبل النهائي فى كأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أوليمبياد "باريس 2024".

خلال الاتصال الهاتفي، قدَّم وزير الشباب و الرياضة و جمال علام، التهنئة لبعثة منتخبنا الأوليمبي.

قال الدكتور أشرف صبحي: "مبروك لمصر وإن شاء الله تكمل علي خير، المهمة ليست سهلة، ولكنكم بحجمها، وكلنا وراكم من أجل التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 و إسعاد الشعب المصري".

طالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته المقبلة أمام منتخب غينيا و التأهل لأوليمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر وغينيا:

يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره غينيا غدًا الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

يتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية مباشرة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

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