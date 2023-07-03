عمرو دياب يتصدر محركات البحث وتريند أنغامي بـ "خلص على قلبي"

تصدر الفنان عمرو دياب، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بعدما اعتلي قائمة تريند أنغامي للأكثر استماعًا على مدار الأسبوع الماضي، بأغنيته خلص على قلبي، والتي طرحها في عيد الأضحى المبارك.

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أغنية خلص على قلبي:

يشار إلى أن أغنية خلص على قلبي، من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب في الساحل الشمالي:

ويستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، يوم 14 يونيو الجاري.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي:

جاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، المقرر لها في الساحل الشمالي، كالآتي: