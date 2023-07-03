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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

كفر الشيخ: توريد 260 ألف طن قمح بـ 22 شونة ومركز تجميع

توريد 260 ألف و30
توريد 260 ألف و30 طن قمح بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن توريد 260 ألفًا و30 طنًا و748 كيلو قمح محلي موسم 2023 ، لـ 22 شونة وصومعة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقًا للضوابط الموضوعة خصوصًا، بنسبة توريد 93.08%، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مشيرًا إلى أن تقديمه لسبل الدعم والتيسيرات كافة وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.


 أكد محافظ كفر الشيخ ، متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد للمواقع التخزينية كافة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية المعنية كافة في هذا الشأن لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والموردين كافة واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات.

 قال محافظ كفر الشيخ: "إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 214 ألف فدان على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الجريدة الورقية