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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على جنين

العدوان الإسرائيلى
العدوان الإسرائيلى علي جنين

 

أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين، اليوم الاثنين، إلى أربعة فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة.

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بيان سعودى إماراتى عاجل يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 29 في العدوان الإسرائيلي على جنين

العدوان الإسرائيلى علي جنين 

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد الشاب ابو الوفا و3شباب آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

 

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

 

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع سيارات الاسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية الحاق اضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، كما جرفت عديد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المخيم واخرى فرعية في محيطه، الامر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لاخلاء المصابين. 

 

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء "الاباتشي" او طائرات الاستطلاع.

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