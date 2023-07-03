وزير الدفاع الإسرائيلي يتابع اقتحام جنين (شاهد)

شنت إسرائيل هجومًا بريًا وجويًا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، أسفر عنها وفاة وإصابة العشرات.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، لحظة متابعة وزير الدفاع الاسرائيلي عمليات اقتحام جنين من داخل غرفة العمليات.

وظهر وزير الدفاع الإسرائيلي وهو يتحدث مع قادة قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم جنين.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على "جنين"، بقصف جوي لمنزل في المُخيم، ثم غارات جوية على مواقع أخرى على أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف الجوي، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتدمير العديد من السيارات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح

واستهدفت طائرة مسيرة بصاروخ، محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع مُخيم "جنين" الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين؛ على مساحة 473 دونمًا، ويبلغ عدد سكانه حسب أحدث إحصاء فلسطيني 11674 نسمة. وينحدر أصل أغلب سكان المُخيم من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، وقرى تابعة لجنين احُتلت عام 1948.

وفي سياق آخر، دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق إستمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية وإستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من إعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.