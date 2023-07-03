جيش الاحتلال يهدد باقتحام مسجد في مدينة جنين

هددَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم مسجد قاموا بمحاصرته في مدينة جنين بالضفة الغربية، بذريعة اختباء مسلحين داخله، وطالب بتسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

أسقطت كتيبة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جنين منذ 12 ساعة.

قالت كتيبة جنين في بيان مقتضب عبر حسابها على "تيليجرام": "إن عناصرها شنت هجومًا واسعًا على محور الدمج والحواشين، واستهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي بنيران كثيفة وعبوات متفجرة، ما أدى لإتلاف عددٍ من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال.

قام جيش الاحتلال الإسرائيلية بمجزرة جديدة فى مدن الضفة الغربية، باقتحام مدينة جنين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "الحديقة والبستان" وهى العملية المستمرة من 12 ساعة حتى الآن، بدعم جوى من الطيران الحربى الذي استهدف بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 8 فى جنين وشهيد فى رام الله والبيرة، إصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطرة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

جرافات عسكرية مدرعة تقتحم "مدينة جنين":

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك، بيانًا مشتركًا جاء فيه: "فى عملية مشتركة، استهدفنا مقرًا للفصائل الفلسطينية فى جنين وعناصر "كتيبة جنين"، استُخدم كنقطة مراقبة، ومكانًا لتجمع وتسليح العناصر".

ونشرت وكالة شهاب الفلسطينية مقطع فيديو عبر تويتر للمسجد المحاصر..