جويل مردينيان فى عمر العشرين بمينى جيب مثير (صور)

اعتادت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها المواكبة للموضة والتي تعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي كعارضات الأزياء.

اقرأ أيضا.. جويل مردينيان تعلق على عمليات التجميل دينا بطمة

وشاركت جويل مردينيان متابعيها بإطلالة جديدة مبهجة ومفعمة بالنشاط والحيوية كعادتها، حيث ارتدت قميص قصير مزركش ببعض الرسومات الناعمة ونسقت عليه ميني جيب قصير عكس قوامها الممشوق، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر ناعمة وزينته بكاب مزركش ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه، وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية لتزين إطلالتها بطريقتها الخاصة.

اقرأ أيضا.. جويل مردينيان في مرمى الانتقادات.. "الله خلقنا دون ملابس ولن يحاسبنا"

تنجذب جويل للأزياء الأنوثية التي تتسم بالجاذبية والأناقة في آن واحد ولا تخشي ارتداء قطع الأزياء الجرئية التي تبرز منحنيات قوامها بشكل جرئ.

وكانت أثارت جويل حالة من الجدل حول تصريحاتها الأخيرة حول إطلالاتها التى تتسم بالجرأة وكانت أحلت ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين والذي يذاع على قناة "الجديد".

وكشفت "جويل" سر ابتعادها عن الإعلام اللبناني وعن المصاعب التي واجهتها لتصنع من قصتها قصة نجاح ملهمة لكل شخص طموح ويكافح من أجل تحقيق أحلامه وعن محاربة البعض لها وعن صمودها بوجه الظروف الحياتية الصعبة.

وانتقدت "جويل" خلال حديثها طريقة طريقة تقييم البعض وفقا لملابسهم، قائلة "للناس اللي ميعرفوش الكثير عني أنا مؤمنة بأن ربنا هيجازيني لأني لابسه فستان مكشوف لأن الله خلقنا بلا هدوم".

واستكملت "وممكن أكون لابسة من فوق لتحت ومغطية نفسي بالكامل لكن نيتي وتصرفاتي ونظرتي للآخرين مش حلوة وأنا لا أؤمن أن الله مابيقف معنا اذا لبسنا لبس معين وانا عارفة ان في ناس كتير هتنتقدني والملابس مش مقياس للإيمان".

معلومات عن جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.