أحمد قنديل .. ترك أحلامه ولحق بوالدته

أحمد قنديل فنان شاب وضع أقدامه على أعتاب حلمه وأخذ يحققه واحدًا تلو الآخر، من خلال عدد من الاعمال الدرامية والسينمائية، وأخذ يفتخر بها وينشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخذت السعادة تستقر في قلبه شيئًا فشيء.

اقرأ أيضا.. وفاة الفنان أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

أحمد قنديل الحزن أوقف أحلامه

وفجأة فُتح باب الحزن على مصراعيه دون طرقه، بعد وفاة والدته التي دعا لها بكل ماأوتي من قوة، ليلحق بها بعد أشهر قليلة من وفاتها ويترك أحلامه معلقة.

أحمد قنديل الذي وقفت حياته بعد وفاة والدته ولم يقدر عليها دونها، وهو ماكتبه في منشور مؤثر على “فيسبوك”

أقيمت مراسم صلاة الجنازة على الراحل أحمد قنديل بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن في مقابر الحديدي بالعبور طريق بلبيس.

شارك أحمد قنديل في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي من بينها مسلسل «إحنا الطلبة» عام 2011، «عد تنازلى» عام 2014، «الزيبق» عام 2017.

كما شارك أحمد قنديل في العديد من الأفلام السينمائية، التي من بينها فيلم «ليل خارجى» عام2018، وفيلم «وقفة رجالة» مع النجم ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد.