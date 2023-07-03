وفاة الفنان أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

أعلن الفنان كريم عبدالجواد، وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل بشكل مفاجئ، على أن تُقام صلاة الجنازة بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، ويُدفن بمقابر الحديدي بطريق بلبيس.

ونشر عبدالجواد، عبر حسابه الرسمي بموقعه التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تغريدة قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمه الله صديقي الغالي أحمد قنديل".

وأضاف: "صلاة الجنازه في مسجد الحصري بأكتوبر بعد صلاه الظهر، والدفنه في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس".

وكان الفنان الراحل قدم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي.

الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012 وتخرج سنة 2017 اشترك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021 ومسلسل عد تنازلي 2014 ومسلسل الزيبق2017 ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل2021 وفيلم ليل/ خارجي2018.