الهضيبي: "بيان 3 يوليو كان استجابة لمطالب الشعب والقوى السياسية"

أكد أنه بداية انطلاق مصر نحو طفرة تنموية شهد لها العالم

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو 2013 أثلج صدور ملايين المصريين الذين خرجوا للشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، للمطالبة بالتغيير، وتوجيه نداء إلى القوات المسلحة المصرية بالتدخل وحماية الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن البيان الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، كان استجابة لمطالب الشعب المصري والقوى السياسية.

قال "الهضيبي": "إن البيان تضمن الإعلان عن خارطة الطريق من أجل مستقبل أفضل لمصر وأبنائها، وبما يحفظ لمصر هويتها الثقافية والحضارية، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، مؤكدًا أن هذا البيان أسهم في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة التى تم أنهاكها على مدار سنوات من الاحتجاجات المستمرة والفوضى.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن يوم 3 يوليو هو يوم إعلان انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب التي ظهرت وتجسدت ملامحها في ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن القوات المسلحة استنادًا إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية عملت على التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حتى جاء يوم 3 يوليو التاريخي، فأعلنت مطالب الشعب المصري في خارطة طريق ترسم مستقبل هذا الوطن.

شدد "الهضيبي" على أن هذه المرحلة كانت بداية الانتقال إلى مرحلة جديدة ركزت فيها الجهود على البناء والتعمير والإصلاح، فتمكنت مصر من إحداث طفرة شهد لها العالم أجمع، خصوصًا في مجال البنية التحتية، فأصبحت دولة رائدة في هذا المجال إقليميًّا، بالإضافة إلى تقدمها الكبير في مجال الطاقة وتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة تقوم بالتصدير إلى دول إقليمية وأوربية، كما خطت خطوات مذهلة في طريق تطوير الموانئ المصرية وإدخال مصر خريطة اللوجستيات في العالم، مستفيدة من موقعها ومميزاتها، كذلك تنمية القطاع الصناعي وتوطين الصناعات، وغيرها من الإنجازات التى يصعب حصرها.