توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الجيزة

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

أكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

شددَّ المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلي المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ثمَّن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز.

توسيع دائرة النفع على المواطنين:

كما أشار إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.

من جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الاوقاف إلى أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين، كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للضوابط المحددة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن والسيد مسعد مدير مديرية الأوقاف.