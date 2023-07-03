مزمار وطبل بلدى فى استقبال وفد ايطالى لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر

على أنغام المزمار والطبل البلدى ورقصات التنورة، تم استقبال وفد ايطالى وصل إلى مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة فجر اليوم فى رحلة تستغرق 5 ايام، وتفاعل افراد الفوج مع الفلكلور المصرى ورقصوا احتفاء بحضورهم إلى مصر، ومن المقرر ان يزور الوفد نقاط العائلة المقدسة فى مصر منها وادى النطرون وكنيسة المعادى ومجمع الأديان.

يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية بصحبة باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

الوفد الايطالى يتفاعل مع التنورة فى مصر

تنشيط السياحة

وعلق المهندس جورج عياد رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج، أن المنظمة تستضيف فى كل عام عدد كبير من السياح إلى مصر فى اطار تنشيط السياحة واحياء مسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع مقر المنظمة بايطاليا، وذلك لتعريف كافة الجنسيات والأديان بدور مصر المهم فى استقبال العائلة المقدسة ، مشيرا الى أن العائلة المقدسة فى مصر لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم ، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم المعطرة.

وأضاف عياد ان هذا الوفد هو الثالث فى اطار مشروع المنظمة بالتعريف بالسياحة المصرية والاثار المصرية وتوطيد علاقات المصريين بالخارج والداخل.

أعضاء الوفد يرقصون مع التنورة

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا، ورافقهم المرشد السياحى هشام خلة.