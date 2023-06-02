وزيرة الهجرة: نقدم هدية للعالم في السياحة الدينية وهو مسار العائلة المقدسة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك اهتمام كبير بمسار العائلة المقدسة من قبل الدولة، ليكون ‎مشروعا سياحيا عالميًا روحانيا ودينيا يجذب ملايين السياح، لافتة إلى أنها تتفق مع ما قاله البابا تواضروس بضرورة أن يكون هناك توعية في مدارسنا ولدى طلابنا بأهمية هذا المسار.

مسار العائلة يضم 25 نقطة ما بين محطة ذهاب وعودة من محافظة سيناء حتى محافظة أسيوط

وتابعت وزيرة الهجرة: "لابد أن نفتخر بأننا مصريين، إننا نقدم هدية للعالم في مجال السياحة الدينية وهو مسار العائلة المقدسة، حيث تنفرد مصر بهذا المسار الذي يضم 25 نقطة ما بين محطة ذهاب وعودة من محافظة سيناء حتى محافظة أسيوط".



الاحتفال بذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر

جاء ذلك أثناء مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في الاحتفال بذكرى زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والتي أقامتها الكنيسة القبطية وذلك برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي قاد فيها الصلوات في كنيسة أبي سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة إحدي النقاط الرئيسية التي مرت بها العائلة المقدسة بمصر.

وشارك في الاحتفالية بجانب وزيرة الهجرة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من الأجانب، وكبار الشخصيات والكُتاب والصحفيين والإعلاميين.



احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل في الأول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة مصرـ وقد احتمت العائلة المقدسة بالعديد من المدن والمناطق داخل أرض مصر على مدار 3 سنوات، وذلك بعد هروبهم من بطش الإمبراطور هيرودوس بالأراضي الفلسطينية، حيث تباركت عدة مناطق مصرية بزيارتهم لها وأصبحت مزارًا أثريًا يحرص أقباط ومسلمين على زيارته في العديد من المناسبات.

وفي ختام الاحتفالية، قام البابا تواضروس الثاني بتكريم السيدة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي تقديرًا لإسهاماتها ودورها الوطني، وكذلك قام قداسته بتكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

