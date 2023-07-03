فيلم المرهقون يفوز بجائزتين في مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي

حصل فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال على جائزتي لجنة التحكيم لأفضل إخراج وأفضل سيناريو ضمن فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي بإسبانيا التي شهدت ختامها مساء السبت.

جوائز فيلم المرهقون

تعتبر تلك الجائزة هي الرابعة للفيلم إذ فاز قبل أسبوع بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم روائي في مهرجان تايبيه السينمائي بتايوان.

وقبل ذلك في عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي كان الفيلم قد فاز بجائزة منظمة العفو الدولية، كما حصل على المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور الذي يشارك فيه أكثر من 20 ألف زائر ممن حضروا دورة هذا العام من المهرجان وهو أول فيلم يمني يشارك في المهرجان منذ تدشينه.

ويستند المرهقون على أحداث حقيقية في عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة. وبعد اكتشاف الأم حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق. وكان الفيلم قد نال استحسانًا نقديًا وجماهيريًا حيث استقبله جمهور برلين بجولة تصفيق استمرت عدة دقائق بعد عرضه في المهرجان.

فيما كتب الناقد جوناثان رومني في موقع سكرين دايلي "ما يميز الفيلم هو أسلوب السرد الدقيق للمخرج عمرو جمال، إذ لا تشوب القصة أي زوائد، مما يمنح الفيلم إيقاعًا مشدودًا"، ووصف رومني الفيلم أيضًا بأنه "عمل درامي متماسك"، كما كتب الناقد جاي وايسبرج عبر موقع The film verdict "يقدم الفيلم لوحة رائعة وبسيطة لكنها شديدة التأثير عن حكاية أسرة يمنية"، ووصف الناقد ماتيو جاللي عبر موقع Close up الفيلم قائلًا: "فيلم مؤلم ولكن يتم حكيه بهدوء رصين، دون أي مبالغات لإثارة الشفقة". وسبق وأثار مشروع الفيلم الانتباه عالميًا في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي حيث حصل على منحة تطوير ما بعد الإنتاج لمشروع قيد العمل من قسم Eastern Promises، كما كان أحد المشاريع الواعدة المشاركة في برنامج عروض قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث تلقى منحة بقيمة 12 ألف دولار بعد عرض أجزاء من الفيلم. المرهقون إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية ومن إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي بالإضافة لمحمد العمدة وأمجد أبو العلاء. وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل لمخرجه بعد عشرة أيام قبل الزفة (2018) وكان أول فيلم روائي طويل يعرض جماهيريًا في اليمن بعد ثلاثة عقود من اختفاء السينما في اليمن، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة منها جائزة الجمهور في مهرجان سان دييغو السينمائي الدولي بأميركا وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وغيرهم.