رجل يستعيد بصره أثناء أدائه الصلاة (شاهد)

شهد أحد المساجد، في ولاية تيارت الجزائرية، واقعة أثارت دهشة وتعجب المصلين خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى، إذ استعاد رجل بصره أثناء أدائه الصلاة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “العربية” في تقرير مصور، استعادة الجزائري أحمد قداري، لبصره بعد عامين من إصابته بالعمى، وذلك في أثناء أدائه صلاة المغرب باحد مساجد ولاية تيارت.

وأظهر الفيديو قيا الرجل الجزائري بالسجود لله شكرا عقب عودة بصره.

وانتشر مقطع الفيديو للمصلي الجزائري عقب عودة بصره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفوا ذلك بالمعجزة الإلهية.

وقال قداري في تصريحات نقلتها قناة النهار الجزائرية،:"أعاد الله بصري في اليوم الثاني من عيد الأضحى داخل المسجد، بعد أن فقدت الأمل في الشفاء"، مستطردا:"في تلك اللحظة، شعرت بصدمة كبيرة، لأنني لم أكن أتوقع أن أرى شيئًا، بدأت أفحص رؤيتي بتحريك العينين وتحريك الرأس، لكن الصورة كانت واضحة، أنا لا أستطيع تصديق ما يحدث، فقد استعادت عيناي البصر بشكل مفاجئ داخل المسجد، وهذا شيء لا يمكن وصفه بالكلمات".

كفيف يستعيد بصره بعد سنتين من الاعتماد على الآخرين

وواصل قداري أنه كان قد فقد الأمل في استعادة بصره بعد سنتين من الاعتماد على الآخرين في حياته اليومية، معربا عن شكره العميق لله وعن تقديره للحظة العظيمة التي عاشها داخل المسجد، واصفًا إياها بأنها «معجزة حقيقية» و«هبة من الله».

وأتم حديثه للقناة الجزائرية: "كنت قد حضّرت نفسي لأداء الصلاة بشكل عادي، جئت إلى المسجد مشيا، وجلست في مكاني انتظارا لصلاة المغرب، وفي أثناء قيامي بالتسبيح على بالمسبحة في انتظار الأذان، شعرت بالتفاؤل والأمل، وعندما رفع الأذان، قمت ووقفت مع المصلين ورفعت يدي وقلت: “الله يفرج”، ثم كبرت بعد الإمام وبدأت في أداء الصلاة، وفي الركعة الثالثة، عندما قمت من السجود، فتحت عيني بصورة طبيعية وشاهدت الأرضية الصفراء، وهي لون سجادة المسجد".

وتابع:"عندما انتهى المصلون من صلاة المغرب، سألني أحدهم ما الذي بك؟ فأخبرته أنني بدأت أرى مرة أخرى".