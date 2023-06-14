5 دول تشارك في بطولة أفريقيا للبوتشي بمصر

بمشاركة 33 لاعب ولاعبة

تنطلق بطولة أفريقيا للبوتشا، التي تنظمها مصر في الفترة من2_8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

إقرأ أيضًا



تأكد مشاركة 5 دول في بطولة أفريقيا للبوتشا، على رأسها مصر المستضيف و المغرب، و تونس، و جنوب أفريقيا، و الكاميرون، باجمالي 33 لاعب ولاعبه.



و يشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، و تونس 6 لاعبين ، و الكاميرون بـ3 لاعبين.

مصر تستضيف بطولة أفريقيا للبوتشا



يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 2_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد الرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.



و تعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق و هي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يعلن عن شعار بطولة إفريقيا للبوتشي

و كان الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد أدم، قد أعلن عن شعار بطولة إفريقيا القارية للبوتشا، المقرر إقامتها في مصر، و المؤهلة للدورة البارالمبية بباريس 2024.

جاء اختيار هذا الشعار لما يحمله من خلفيه فرعونيه افريقيه، حيث تضمن التصميم خلفيه مزينه بنقوش فرعونيه مرسوم عليها جناحين كإشارة للنسر المصري رمز القوة في اشاره إلى قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير الى الكرة الأرضية في اشاره ضمنية للاتحاد الدولي.

حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية و دعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 2_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

و تعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق و هي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا