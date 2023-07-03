تصادم 3 ميكروباصات بطريق ادفو مرسى علم.. مصرع وإصابة 36 راكب

حادث ادفو مرسى علم.. شهد طريق ادفو - مرسي علم اليوم الإثنين، حادث تصادم 3 ميكروباصات، مما أسفر عن وقوع مصرع سيدة واصابة 35 أخرين.

وانطلقت ١٠ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابيين إلى اقرب مستشفي بادفو، ويتم تحويل الحالات الحرجة الي مستشفي الجامعي باسوان .

حادث ادفو مرسى علم

وعن التفاصيل فتلقي مدير أمن أسوان بلاغًا عن وقوع حادث سير بطريق ادفو مرسي علم، وتم تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الحادث وتوجه على الفور مأمور مركز ادفو إلى موقع الحادث.