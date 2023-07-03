يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين غيَّروا النشاط من تجاري إلى سكني عن الإجراءات التي يجب أن يقوموا بها في حال تغيير نشاط عداد الكهرباء من مخزن إلى شقة في حال الرغبة بالقيام بغلق المخزن وضممه للوحدة السكنية الملاصقة له.

وكشفت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطن الراغب في تحويل استخدام النشاط عداد الكهرباء من مخزن وضمه للوحدة السكنية.

خطوات تغيير عداد الكهرباء من تجاري إلى سكني

1- التقدم بطلب إلى الإدارة التجارية لتغيير النشاط.

2- تقوم الإدارة التجارية بعمل معاينة على الطبيعة للمكان المذكور بواسطة مفتشي القراء للتأكد من أن المكان أصبح فعلا شقة ولا يتم فيه ممارسة أي نشاط تجاري أو خدمي أو مخزن.

3- بعد التأكد من أن المكان أصبح شقة يتم عمل نموذج لإدارة الحاسب الآلي لتغيير النشاط ونوع الاستعمال إلى شقة فورا.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء

ويمكن الاتصال بالخط الساخن لأعطال الكهرباء، على مدار الـ24 ساعة، سواء للتقديم عن عطل، أو أي شكوى تخص فواتير الكهرباء، أو الخدمة بشكل عام.

ورقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء هو 121، وقد عهدت وزارة الكهرباء تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية.

كما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة، عددًا من الأرقام، لإمكانية التواصل مع شركات الكهرباء من أجل الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المختلفة، التي تتمثل في:

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

وزارة الكهرباء والطاقة

وإلى جانب الخط الساخن لأعطال الكهرباء، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة، عددًا من التطبيقات على الهاتف المحمول، للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد، ومنها: تطبيق «احسب فاتورتك»، وتطبيق «شكاوى الفواتير»، ومن خلال رسائل SMS أيضًا عبر الرقم 91121، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة الكهرباء، قد أتاحت خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة، نحو 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، و120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.