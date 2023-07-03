أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف.

الأمن الفيدرالي الروسي

ووفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.

وخطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

استعادة مدينة باخموت من القوات الروسية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني، "اقتحام تحصينات القوات الروسية باتجاه باخموت، بغطاء وقصف مدفعي"، فيما تستمر العملية العسكرية الأوكرانية المضادة، الساعية لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وقال الجيش الأوكراني إن "فرقة المشاة الثالثة" نجحت في اقتحام تلك التحصينات، لتحقق تقدما باتجاه باخموت التي كانت مسرحا لمعارك دموية على مدار شهور، انتهت بإعلان قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة السيطرة عليها، وتسليمها للجيش الروسي.

أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز (شاهد 136) و3 صواريخ (كاليبر كروز) أطلقتها القوات الروسية على مناطق بجنوب ووسط وشرق أوكرانيا".

وحذرت السلطات الأوكرانية من "غارات روسية محتملة في مناطق العمليات العسكرية الجنوبية الشرقية"، لافتة إلى وجود "نشاط كثيف لطيران القوات الروسية في المنطقة".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "دمرت دبابة أوكرانية ومحطة مراقبة في محور عمليات خيرسون، بواسطة طائرات مسيرة".

وانطلق دوي صفارات الإنذار في مناطق خيرسون ودينيبروبتروفسك وميكولايف.

وفي بيلجورود الروسية، أعلن حاكم المقاطعة أن "الدفاعات الجوية الروسية اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد إن القوات الروسية قتلت ما يصل إلى 360 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الساعات الـ24 ماضية.

وقال المتحدث الروسي "تم قتل ما يصل إلى 360 جنديا أوكرانيا، وتدمير ست دبابات، وثماني مركبات قتال مشاة، وخمس مركبات، ومدفع إم 119 أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز جفوزديكا"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية