تعليم الجيزة تحدد ضوابط تحويل الطلاب

وضعت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الجيزة تعليمات وضوابط التحويل للطلاب وتسجيل البيانات، مشيرة إلى أن التسجيل بدأ من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023 .

- يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا، وسوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانويه .

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

وأوضحت انه بالنسبة للتحويل إلى المدارس الرسمية للغات يتبع الآتي:

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية)، والمرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية) وعلي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالاوراق التى تطلبها المدرسة

- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أى مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.