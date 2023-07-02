«التعليم العالى»: ارتفاع عدد الجامعات إلى 92 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية

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حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وأشار الوزير إلى أنه أصبح فى مصر 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014، منها 28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى 120 مستشفى جامعياً بدلاً من 88 مستشفى عام 2014، بزيادة قدرها 32 مستشفى، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى 11 مركزًا بحثيًا تابعًا للوزارة.

ولفت «عاشور» إلى زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلاً من 338 كلية عام 2014، و389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلاً من 118 برنامجاً، وبلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلاً من 118 كلية عام 2014، ووصل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلاً من 153 معهدًا عام 2014، فضلاً عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة، حيث بلغت 306 برامج وكلية عام 2022، مقابل 51 برنامجاً وكلية عام 2014، وزيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022/2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاً من 24.5 مليار جنيه عام 2014.

وأضاف الوزير أن عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى بلغ نحو 3 ملايين و348 ألف طالب بدلاً من 2.3 مليون طالب عام 2014. ووصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى إلى 34 ألفاً و403 طلاب.