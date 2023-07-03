كلام فى الهوا

الإثنين 03/يوليو/2023 - 08:13 ص 7/3/2023 8:13:27 AM

الإنسان بالفطرة يميل إلى شبيهه، لذلك نجد الشاب الجاد ينجذب إلى أشباهه، وأيضاً نجد الفتاة المهذبة تميل إلى مثيلاتها من ذات الخلق الطيب. هذا المثل يشير إلى عدم الجمع بين الخير والشر، والإصلاح والفساد. حيث يحن الناس الطيبون أصحاب الخير إلى من هم على شكلهم. أيضاً الفاسد يميل إلى نظيره، أى أن الطباع تتعارف بين البشر كله مع نظيره، وإذا اختلفت تتنافر. هذا المثل الشهير لم يجئ اعتباطًا، بل أكدته دراسات اجتماعية، قاموا بدراسة انجذاب الرجال لشريك الحياة وبالعكس انجذاب النساء للرجال الذين يشبهوهم للارتباط بهم. ولا يفسد هذا الاختيار غير ضغوط الحياة مثل صعوبة إيجاد شقة الزوجية أو نقص المواد الغذائية وعدم القدرة على الشراء لتلك السلع، فتتحول العلاقة الزوجية إلى جحيم. ونجد انطباق المثل على أغنياء العالم الذى تجمعهم مصالحهم التى يحافظون عليها لتحقيق أكبر فائدة لهم، ويقولون دائمًا: «إن رأس المال ليس له وطن» فلا تصدق من يلعب منهم على أوتار الأزمات التى نعيش فيها مهما تبرع لعلاج مريض أو ساعد لاعب.

لم نقصد أحداً!!