وزير الري يلتقى سفير دولة بيرو في مصر لتعزيز التعاون فى مجال المياه

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، خوسيه ريبيرا سفير دولة بيرو في مصر، معرباً عن سعادته بلقاءه و رغبته في تعزيز التعاون مع دولة بيرو في مجال المياه ، ومن جانبه أعرب ريبيرا عن سعادته بلقاء الوزير وحرص بلاده على تبادل الخبرات مع مصر في مجال الموارد المائية .

و أشار الدكتور سويلم، إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه ، و تم الإتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين المصرى والبيروفى لتحديد كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تمهيداً لإعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المياه .

كما تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائى بين الدكتور هانى سويلم و بيريث دى كوييار وزيرة الإسكان والتعمير والصرف الصحى بدولة بيرو على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده خلال الشهر الجارى في بالى بدولة إندونيسيا ، كما تم توجيه الدعوة للسيدة الوزيرة للمشاركة في الحدث الخاص بمتابعة التقدم في مبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه .

ودعا وزير الري لدولة بيرو للمشاركة في المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe والتي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27 لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية فى قطاع المياه .