علي ماهر: واجهنا ظروفاً صعبة قبل مواجهة الأهلي

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر أنه راضٍ تماماً عن تعادل فريقه أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ كنا نعاني قبل بداية المباراة من غياب 7 لاعبين ”.

وتابع: “ أعتقد أن لاعبي فريقي يستحقون التحية على الأداء الذي قدموه في مواجهة الأهلي رغم قلة عدد الفرص لكن أيضاً الأهلي لم يهدد مرمانا بالكثير من الفرص ”.

وأضاف علي ماهر: “ الاهلي حقق العديد من الإنتصارات والألقاب في الفترة الأخيرة والتي أرى أنها شرفت مصر في الخارج، كما أنهم لم يخسروا حتى الآن في الدوري ”.

وعلق علي ماهر على تصريحات مارسيل كولر قائلا: “ لا أطالب اللاعبين بإهدار الوقت وتعمد السقوط، أحب لعب كرة القدم الاستمتاع بها ولا أفضل اللجوء لهذه الطريقة ”.

أحمد عاطف: هدفي في شباك الأهلي صحيح

يري أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، إن فريقه دخل مباراة الاهلي من أجل تحقيق الانتصار وليس التعادل، مشيرا إلى أن الفريق يدخل أي مباراة لتحقيق الثلاث نقاط.

وقال عاطف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك محمد الشناوي صحيح وليس به أي تسلل، ولم نتحدث عن الهدف طوال اللقاء، وشاهدنا اللقطة بعد المباراة.

وتابع: الإصابة أبعدتني عن المشاركة مع الفريق لمدة أكثر من شهرين، وتدربت من أجل العودة مجددا للمشاركة أساسيا مع الفريق.

كولر يعلق على تعادل الأهلي أمام فيوتشر

وكان كولر قد عبر عن استيائه من إهدار الوقت الذي شهدته مباراة فيوتشر، لافتًا إلى أنها ظاهرة سلبية تضر بكرة القدم بشكل عام، ولن تخدم تطور الكرة في مصر.

وأوضح كولر أن الفريق في الشوط الأول حاول التسجيل بعد أن خلق فرصًا عديدة، ونفس الشيء حدث في الشوط الثاني، لافتًا إلى أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤٨ ساعة يترك آثارًا سلبية على حالة اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية.

وأضاف كولر: واجهنا فريقًا منظمًا وكنا قريبين من التسجيل، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا أن نتقبله. وأوضح أن أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا دفاعًا وهجومًا، لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما احتاج إلى مجهود ذهني كبير.