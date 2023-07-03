التفاصيل الكاملة لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول البحري، لافتا إلى أن القناة أصبحت متكاملة الخدمات من صيانة وإصلاح وإدارة جيدة.

وكشف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، عن حصول مصر على الحوض العائم «فخر القناة» الذي انضم إلى ترسانة بورسعيد البحرية، لإصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة بالقناة من خلال التعاقد مع كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن بعض السفن تحتاج إلى إصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت المياه ما يستلزم رفع السفينة على حوض عائم.

الحوض العائم قدرته 35 ألف طن ويمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الحوض العائم قدرته 35 ألف طن ويمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد، ويساعد على تنويع مصادر دخل القناة، لافتا إلى أن الأطقم المصرية تعاملت بحرفية شديدة لإصلاح السفن التي تتعرض لأي أعطال في القناة.

أردف أسامة ربيع، أنّ قناة السويس لديها خدمة إصلاح وبناء السفن بأعلى قدر من الكفاءة والخبرة، لافتا إلى أنّ الحوض البحري العائم نقلة نوعية لترسانة بورسعيد ورفع قدرات الإنقاذ.

وأعلن عبور أحدث سفينة حاويات بالعالم في أولى رحلاتها البحرية بقناة السويس كما أن كل سفن البترول بالعلم تعبر من قناة السويس، مؤكدا زيادة في نسبة عبور حاويات البترول بنسبة 17%.

وأكد تقرير الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لعام 2022/2023، تزامنًا مع احتفالات ثورة 30 يونيو ، أن الاستثمارات الهندية في منطقة السخنة تشمل إقامة مصنع فليكس بي إي تي مصر، والتي وضع حجر الأساس لمشروعها في مارس الماضي، لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 ملايين دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً، ما يوفر 700 فرصة جديدة على مساحة 125 ألف متر مربع.

وأكد التقرير أن اقتصادية قناة السويس تعاقدت علي استثمارات هندية جديدة بإجمالي 8 مليارات دولار، حيث تقيم شركة رينيو باور الهندية مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً ينفذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاوات مزود بـ570 ميغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، وفي المرحلة التالية، سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لتصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.