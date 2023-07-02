أهمية الحوض العائم في قناة السويس.. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أهمية الحوض العائم، مؤكدا أنه يستخدم في إصلاح وصيانة السفن في إطار العمل على رفع قدرات السفن التي تعبر في القناة.

وأوضح أن بعض السفن تحتاج إلى الإصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت خط المياه، وهو ما يستلزم رفع السفينة كلها على حوض.

الحوض العائم نقلة نوعية لترسانة بورسعيد

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "كان لدينا أحواض بقدرة من 5 أطنان إلى 25 ألف طن، والحوض الذي حصلنا عليه حديثا قدرته 35 ألف طن ليمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد وحتى نرفع قدرات الإصلاح والصيانة لترسانة بورسعيد، وهذا الأمر سيتيح تنويع مصادر دخل القناة ولا نعتمد على عائد عبور السفن".

وأشار إلى أن مدخل قناة السويس الجنوبي ومدخل القناة الشمالية شبه متساويين في نسب دخول السفن، والأمر يعتمد على التوقيتات، في هذه الفترة نستقبل من الجنوب أكثر لأن سفن البترول القادمة من الجنوب وتتجه إلى أوروبا أكثر بعض الشيء، طبقا للموقف الاقتصادي العالمي.

ووصل الحوض العائم "فخر القناة" لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK، في رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية.

وأكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم" فخر القناة" يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي.

وأشار إلى أن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية التي تضم ثلاثة أحواض عائمة أخرى تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة بحمولات تتراوح من ٥ آلاف إلى ٢٥ ألف طن.

وأكد العمل على تثبيت الحوض في موقعه استعدادا لدخوله الخدمة وذلك من خلال مجموعة عمل مشتركة من إداره الترسانات والإدارة الهندسية بالهيئة وبالتعاون مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وخبراء من الترسانة الكورية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.