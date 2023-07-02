جدة الشاب الفرنسي نائل للمحتجين: توقفوا عن التخريب (فيديو)

وجهت جدّة الشاب "نائل" الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس نهاية الأسبوع الماضي أعمال شغب في عموم فرنسا، رسالة للمحتجين.

و ناشدت جدة الشاب نائل المحتجّين بالتوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.

وقالت جدة نائل خلال تصريحاته التلفزيونية والتي بثتها فضائية "العربية"، اليوم الأحد، “لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقفوا. فليتوقفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات”.

وتابعت "توقفوا. من يستقل هذه الحافلات هن أمهات، من يسير في الخارج هن أمهات".

شهدت فرنسا، خلال الليلة الماضية، أعمال شغب أقل عن الليالي السابقة، وذلك بعد نشر الحكومة الفرنسية لـ عشرات الآلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد بعد تشييع جنازة الشاب نائل والذي أدى إطلاق الشرطة النار عليه إلى اندلاع شرارة للاشتعال التظاهرات في أنحاء فرنسا.

وأجل الرئيس إيمانويل ماكرون زيارته إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد للتعامل مع أسوأ أزمة لقيادته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي شلت معظم أنحاء فرنسا في أواخر 2018.

أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل

ونزل نحو 45 ألف شرطي في الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومرسيليا، وصباح اليوم الأحد، كان الوضع أكثر هدوءًا، على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس ومدينة ستراسبورج الواقعة على البحر المتوسط.

كانت أكبر نقطة اشتعال في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخاضت معارك في الشوارع مع الشباب حول وسط المدينة في وقت متأخر من الليل، وفي باريس، عززت الشرطة الإجراءات الأمنية في شارع الشانزليزيه التاريخي في المدينة بعد دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع هناك.

وكان الشارع الذي عادة ما يعج بالسياح، تصطف على جانبيه قوات الأمن التي تجري عمليات تفتيش مفاجئة، تم تجهيز واجهات المحلات التجارية لمنع الأضرار المحتملة والنهب.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن 1311 شخصًا اعتقلوا ليل الجمعة مقارنة مع 875 في ليلة الخميس، كما تم اعتقال 700 شخص الليلة الماضية، في محاولة لكبح الغضب.

وأعلنت السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد حظر المظاهرات، وأمرت وسائل النقل العام بوقف العمل في المساء، وفرض بعضها حظر تجول ليلًا.