لماذا يحد تويتر من عدد التغريدات المسموح بقراءتها

يواجه إيلون ماسك Elon Musk رد فعل عنيفًا بعد الإعلان عن حد مؤقت لعدد المشاركات التي يمكن لمستخدمي تويتر Twitter قراءتها كل يوم.

قال الملياردير التكنولوجي، الذي اشترى منصة التواصل الاجتماعي في ديسمبر مقابل 44 مليار دولار، في البداية إن الحسابات التي لم يتم التحقق منها ستقتصر على 600 مشاركة في اليوم، بينما ستقتصر الحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها على 300 فقط.

وأضاف ماسك أن الأشخاص الذين لديهم حسابات تم التحقق منها - من خلال الدفع مقابل اشتراك Twitter Blue - سيشاهدون 6000 مشاركة يوميًا.

بعد ساعات قليلة، قال ماسك إنه سيتم رفع هذا العدد إلى 10000 للمستخدمين الذين تم التحقق منهم و 1000 و 500 للحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها والتي لم يتم التحقق منها، على التوالي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX إن الحد هو إجراء "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات والتلاعب بالنظام".

لم يوضح ماسك من كان يجمع هذه البيانات، وكيف يتم التلاعب بالنظام، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن هذه المشكلة في الماضي.

وجد العديد من المستخدمين أنفسهم ممنوعين من الدخول إلى تويتر Twitter يوم السبت، وقوبلوا برسالة تقول "تجاوز الحد الأقصى للسعر"، مع ظهور #Twitterdown و #RIPTwitter على الموقع.

أثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من المستخدمين، الذين اعتبرهم البعض بمثابة تكتيك لكسب المزيد من مشتركي Twitter Blue، بينما توقع آخرون أنه قد يكون مرتبطًا بـ 80 ٪ من موظفي Twitter العالميين البالغ عددهم 8000 موظف، الذين تم طردهم بعد استيلاء ماسك.

هنا، يشرح Yahoo News آخر مشكلة تقنية واجهتها Twitter منذ أن اشترى Musk موقع التدوين المصغر.

ماذا يعني "تجاوز حد المعدل" على تويتر؟



"تم تجاوز حد المعدل" يعني أن المستخدمين لن يكونوا قادرين على التمرير على Twitter بعد الوصول إلى عدد المشاهدات اليومية.

هذا يعني أنهم شاهدوا أقصى عدد من التغريدات لهذا اليوم. يبدو أن هذا قد حد من عدد الردود التي يمكن أن يراها شخص ما ضمن منشوراته ويؤثر على ما إذا كان يمكنه تحديث خلاصته.

لماذا حد Elon Musk من عدد التغريدات التي يمكن للناس رؤيتها؟

في حين أن ماسك لم يشرح كثيرًا في ادعائه بوجود "مستويات قصوى من استخراج البيانات والتلاعب بالنظام"، إلا أن هذه مشكلة اشتكى منها سابقًا.

في يوم الجمعة، قبل يوم واحد فقط من الإعلان عن حد العرض، غرد: "كانت عدة مئات من المنظمات (ربما أكثر) تلغي بيانات Twitter بشكل عدواني للغاية، لدرجة أنها كانت تؤثر على تجربة المستخدم الحقيقية. ما الذي يجب أن نفعله لوقف ذلك؟ أنا منفتح على الأفكار".

أشار ماسك سابقًا إلى كميات كبيرة من البيانات التي يُحتمل أن تكون ذات قيمة يتم سحبها من موقعه دون إذن من شركات الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذج لغة كبيرة تُستخدم لتشغيل روبوتات الدردشة مثل Open AI's ChatGPT و Google Bard.