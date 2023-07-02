تويتر يفرض حدًا صارمًا على عدد التغريدات المقروءة يوميا

بدأ تويتر Twitter في الحد بقوة من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يوميًا.

بعد ظهر يوم السبت، قال إيلون ماسك إن الشركة ستقصر الحسابات التي لم يتم التحقق منها على قراءة 600 منشور في اليوم والحسابات الجديدة على 300 تغريدة فقط يوميًا.

وفي الوقت نفسه، سيسمح تويتر Twitter للحسابات التي تم التحقق منها بقراءة 6000 منشور كل يوم. بالنسبة لمعظم الأشخاص، هذا يعني أنه في حالة عدم الدفع مقابل Twitter Blue، يمكنهم قضاء حوالي دقيقة أو دقيقتين على Twitter قبل مواجهة خطأ "تجاوز حد السعر".

تويتر يحد من التغريدات المجانية

بعد أقل من ساعتين، قال ماسك إن تويتر سيخفف "قريبًا" الحدود إلى 8000 للحسابات التي تم التحقق منها و 800 للحسابات التي ليس لديها Twitter Blue.



ادعى ماسك أن الحدود "المؤقتة" قد وُضعت لمعالجة "المستويات القصوى من تجريف البيانات" و "التلاعب بالنظام". في اليوم السابق، بدأ تويتر Twitter في منع الأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول إلى الموقع من مشاهدة التغريدات.

مثل حد الاستخدام، ادعى Musk أن تقييد تسجيل الدخول سيكون مؤقتًا فقط وتم وضعه ردًا على برامج كاشطات البيانات.

قال ماسك يوم الجمعة: "عدة مئات من المنظمات (ربما أكثر) كانت تقوم بكشط بيانات تويتر بقوة شديدة، لدرجة أنها تؤثر على تجربة المستخدم الحقيقية". وادعى لاحقًا أن "كل شركة تقريبًا تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي" كانت تلغي موقع Twitter لتدريب عارضاتها. وقال: "إنه لأمر مزعج أن تضطر إلى جلب أعداد كبيرة من الخوادم عبر الإنترنت على أساس طارئ فقط لتسهيل التقييم الفادح لبعض الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي".



لم يذكر ماسك ما تعنيه كلمة "جديد" في سياق الحساب، ولم يقل إلى متى يخطط تويتر لتقييد المستخدمين بالطريقة التي يفعلها حاليًا.

كما أنه لم يذكر ما إذا كان عرض الإعلانات يتناسب مع حد مشاهدة المستخدم.

في كلتا الحالتين، تحد القيود بشدة من إمكانية استخدام Twitter، مما يجعل من الصعب، على سبيل المثال، التحقق مما إذا كانت لقطة شاشة تغريدة أصلية أم لا. قد تشير النظرة الساخرة للموقف إلى أن تويتر يحاول إيجاد طرق لاستخراج كل جزء من المال يمكنه من قاعدة مستخدميه.

في مارس، أدخلت الشركة تغييرات API التي قد تكلف بعض المؤسسات ما يصل إلى 42000 دولار شهريًا.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوة وإدخال Twitter Blue قد عوضتا عن عائدات الإعلانات التي فقدها تويتر Twitter منذ استحواذ Musk.

من غير المحتمل أن يؤدي تحديد عدد التغريدات والإعلانات الإضافية التي يمكن للمستخدمين رؤيتها إلى إرضاء عملاء الشركة المتبقين.