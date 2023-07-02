أول قرارات خيسوس بعد توليه قيادة الهلال السعودي

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في مفاوضات رسمية مع النجم البرازيلي ويليان أراو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي .

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وذكرت تقارير صحفية سعودية إلى أن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني الجديد للهلال السعودي طالب التعاقد مع أراو في أول قرار له بعد تولي قيادة الزعيم.



وأضافت التقارير إلى أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا لنظيرتها في فنربخشة يقدر ب 7.5 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة والحصول على خدمات اللاعب.

في سياق متصل أعلن نادي الهلال السعودي في الساعات الماضية من صباح يوم الأحد، التعاقد مع البرتغالي خورخي خيسوس، لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

أصدر الهلال السعودي تفاصيل التعاقد مع خورخي خيسوس في بيان صحفي

جاء كالتالي

أنهي إدارة الهلال السعودي إجراءات التوقيع مع مدرب البرتغالي خورخي خيسوس ،وكان ممثل الهلال السعودي في توقيع العقد فهد بن سعد بن نافل.

وكان عقد المدرب لمده عام واحد فقط حتي نهاية موسم 2023_ 2024 مع خيار أضافي تمديد لمدة موسم إضافي.

وكان مراسم التوقيع أجريت في العاصمة الفرنسية باريس .



يذكر أن خيسوس كان مدربًا للهلال في عام 2019 وحقق نتائج خرافية مع الزعيم قبل أن يغادر بعد عام واحد من توليه الفريق.

قائمة الهلال السعودي لمعسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد

كان خورخي خيسوس أستقر على قائمة الزعيم لمعسر النمسا والتي ضمت كلا من:

عبد الله المعيوف _ سلمان الفرج _ ياسر الشهراني _ سالم الدوسري _ محمد البريك _ ناصر الدوسري _ محمد العويس_ عبد الإله المالكي _ محمد كنو _ متعب المفرج _ محمد جحفلي _ خليفة الدوسري _ على آل البليهي _ صالح الشهري_ عبد الله الحمدان _ حبيب الوطيان _ سعود عبد الحميد _ مصعب الجوير_ حمد اليامي_ عبد الله رديف_ أحمد آل جييع_ سعد الناصر _ محمد القحطاني_ محمد الخبيري_معاذ فقيهي_ موسي ماريجا_ آندري كاريلو_ ميشيل ديلجاو .