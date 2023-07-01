الهلال السعودي يتفق مع المدرب البرتغالي خيسوس

توصلت إدارة نادي الهلال السعودي لاتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي خيسوس على تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة وبعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم من الصحف السعودية على توصل إدارة الهلال لاتفاق شبه نهائي مع المدرب، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بعد وضع اللمسات والرتوش الأخيرة على العقد.

يذكر أن خيسوس كان مدربًا للهلال في عام 2019 وحقق نتائج خرافية مع الفريق الأزرق قبل أن يغادر بعد عام واحد من توليه الفريق.

فترة جيسوس الأولى مع الهلال 2019 :

قاد المدرب البرتغالي الفريق في 49 مباراة بجميع المسابقات وحقق خلالها الفوز في 25 مباراة وتعادل في 20 مباراة، بينما تعرض لهزيمة وحيدة فقط طوال تلك المدة.

نجح الفريق تحت قيادة خيسوس في تسجيل 64 هدفًا بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا، وكان الزعيم متصدرًا للدوري وحقق بطولة السوبر السعودي.

ونجح خيسوس في التأهل بالهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك كما تأهل لربع نهائي البطولة العربية، وحقق الهلال تحت قيادته أقوى انطلاقة بتاريخ دوري المُحترفين بتحقيق 9 انتصارات متتالية.