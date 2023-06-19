تراجع ملحوظ في أسعار الأرز مع اقتراب عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الأرز تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة الماضية، حيث وصلت إلى 20 و23 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 و35 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

انخفاض أسعار الأرز

ويعكس انخفاض أسعار الأرز جهود الدولة في ضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المستغلين، فضلاً وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية.

رئيس شعبة الأرز

وكشف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، عن انخفاض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بأسعار تتراوح من 13 ألفا إلى 14 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه لطن الأرز الشعير.

وأفاد في تصريحات صحفية، سعر طن الأرز الأبيض "جملة" انخفض ليسجل أسعار تتراوح من 18 ألف إلى 20 ألف جنيه للطن بدلًا من 26 ألفًا و28 جنيها ألف جنيه للطن.

ويأتي تراجع أسعار الأرز مع اقتراب موسم حصاد الأرز والمتبقي عليه حوالي شهرين، حسبما صرح خالد جلال رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية في البحيرة، ومع اقتراب الموسم الجديد.

وفي سياق آخر أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البورصة العالمية في أغلب السلع الأساسية، شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال شهر مايو، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُترجم على بعض السلعة المتوفر بها أرصدة كبيرة.

كما كشف أن البورصة وفرت أردب القمح بسعر 10 آلاف و600 جنيه، لافتًا إلى أن المستوردين وردوا أردب القمح بسعر 12 ألفًا و400 جنيه، بفارق حوالي 20% بالسعر نتيجة تقييم الدولار على حسب الأهواء الشخصية.

كما أكد ضرورة زيادة دور البورصة السلعية وإعطاء أولوية الاستيراد في المطاحن، ما يساهم في توفير سعر الخام بنسبة 20%، وبالتالي تنخفض كل مدخلات الدقيق من الخبز والمكرونة، مؤكدًا أن البورصة تعتبر مرآة لانخفاض الأسعار.