عاجل
التفاصيل الكاملة لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس (فيديو) الوقت المثالي لتناول وجبة خفيفة.. علماء يوضحون الأرصاد تكشف عن حالة الطقس hgd,l الإثنين.. القاهرة 35 أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ للقضاء بعد غنائه لعصام صاصا (خاص)
الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تصادم سيارتين يسفر عن إصابة 7 أشخاص وشلل مروري

بوابة الوفد الإلكترونية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بمنشأة القناطر، ما أسففر عن شلل وتوقف لحركة المرورية و السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم  وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بالأقصر

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى نطاق منشأة القناطر بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

للمزيد من أخبار الحوادث أضغط هنا.

مواد متعلقة

مصرع شاب فى انقلاب دراجة نارية بالأقصر

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

أسماء المصابين الـ9 في حادث انقلاب سيارة المنيا

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

انقلاب دراجة نارية في سوهاج وإصابة شخصين
الجريدة الورقية