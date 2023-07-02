الأمير طلال بن منصور نشأ يتيمًا.. تفاصيل في حياة ابن وزير الدفاع

الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود تصدر محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية بعدما وافته المنية صباح اليوم الأحد 2 يوليو 2023 عن عمر تخطى الـ 73 عاما بعد تاريخ ملئ بالأعمال التجارية كما ترأس نادي الاتحاد السعودي وعاش يتيمًا.

ولد الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز مدينة الطائف، وتوفى والده بعد سنتين من ولادته والذي كان يعمل وزيرًا للدفاع وتولت والدته رعايته بعد وفاة والده وبعد ذلك انتقل إلى جدة وأكمل تعليمه فيها بعدها سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتكملة دراسته، وحصل على شهادة الدبلوم من كلية متخصصة في إدارة الأعمال في أمريكا.

حياة الأمير طلال بن منصور الشخصية

تزوج الأمير طلال بن منصور من الأميرة نوف بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود وأنجب منها الأمير منصور بن طلال بن منصور، والأميرة منال بنت طلال بن منصور، الأميرة سالي بنت طلال وله حفيدين الأميرة نوف، والأمير سعود من ابنته الأميرة سالي التي تزوجت من الأمير سلطان بن فيصل بن مساعد آل سعود.

رئاسة الأمير طلال بن منصور لنادي الاتحاد

الأمير طلال بن منصور ترأس نادي الاتحاد السعودي على فترتين كان أول ترأسه لنادي الاتحاد في عام 1974 حيث بدأت الفترة الأولى من يوم 15 ذو القعدة 1394 هـ إلى نهاية شهر شعبان 1401 هـ والذي يوافق في الفترة من 1974 إلى 1981، كما ترأس نادي الاتحاد للمرة الثانية في عام 1983 والتي بدأت من 21 رمضان 1403 هـ وانتهت في 5 رجب 1404 هـ والتي توافق في الفترة 1983 - 1985م.