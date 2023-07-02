السيطرة على حريق بالمعادي دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعادى، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى رجال الحماية المدنية بلاغا مفاده بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعادى، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتواصل جهات الأمن الكشف عن ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بينما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع جعفر بمنطقة الطالبية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتواصل جهات الأمن الكشف عن ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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