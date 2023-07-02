السيطرة على حريق محدود بشاطئ النخيل في الإسكندرية

تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بشاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية.

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وناشدت السلطات المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم.

إخماد حريق شب في شارع معروف بوسط البلد

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب بمخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع معروف بمنطقة وسط البلد، دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع معروف بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور دفع اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقتٍ سابق، أُصيب شخصان في حريق بمخزن الكراتين بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف إخطاراً بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل مخزن تجميع الكراتين في قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وسرعة نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحريق على رأس القوات حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق .

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى كلا من محمود جابر عبدالله، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى أثناء إخماد النيران، 15 سنة، وعبد الله سيد عطية محمد 55 سنة، مصاب بإختناق وجرى نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتُكثف الإدارة العامة للحماية المدنية جهودها من أجل سرعة تلبيع البلاغات التي ترد إليها بشأن اندلاع الحرائق، وذلك للمُساهمة في تقليل الإصابات والوفيات الناتجة عن اشتعال النيران، وتحرص الإدارة على رفع الوعي لدى المواطنين تجاه مُسببات الحرائق لتلاقيها.