المقاولون يحسم موقفه من انتقال عمر فايد للأهلي

حسم نادي المقاولون العرب، موقفه من بيع المدافع الشاب، عمر فايد لاعب ذئاب الجبل من الرحيل إلى الأهلي والزمالك.

تحدث حسن الشامي مدير شئون اللاعبين في نادي المقاولون عن موقف المقاولون من تلك العروض التي ترددت في الفترة الأخيرة.

أكد الشامي في تصريحات إذاعية، أن لاعب المقاولون الشاب، عمر فايد لديه عقلية احترافية كبيرة، ومن ضمن اللاعبين الذي يعتبره النادي، ضمن خطة الذئاب لتطوير الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع حديثه، أن المقاولون قد وضع له برنامج خاص سواء غذائي أو الإعداد لتطويره، وفق أحدث الطرق التي قد تصل إلى توقع إصابة اللاعبين في حال تغيير مراكزهم والكثير من الأشياء الأخرى.

عروض الأهلي الزمالك

وحول تلقي عمر فايد من الأهلي والزمالك للرحيل عن المقاولون، قال الشامي:" فايد مشروع نجهزه ونعده للاحتراف خارجيا ، مضيفا أن إدارة المقاولون العرب، لا تنظر في المقابل المادي، بل ترغب في وصول عرض مقبول يناسب فايد ويُتيح له الاحتراف مع وضع بنود خاصة في حال إعادته بيعه في أوروبا".



الزمالك والمقاولون العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم، الفارس الأبيض، نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/ 2023.

ويلتقي الزمالك والمقاولون العرب في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري.

تُنقل موقعة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة "أون تايم سبورت"، التي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية.



الداخلية يفاجئ المقاولون ويهزمه في الدوري



نجح فريق نادي الداخلية في تحقيق الانتصار بهدف جون مقابل على المقاولون العرب، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضية، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

بتلك النتيجة يرفع فريق الداخلية رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر من الترتيب، بعدما حقق الانتصار رقم 6 في الموسم الحالي عقب 14 تعادل و12 هزيمة.



