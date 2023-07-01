تدريبات إضافية لسداسي الزمالك قبل مواجهة المقاولون

خاض محمد أشرف "روقا" وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وسيد عبدالله "نيمار" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب التقسيمة التي خاضها اللاعبون في مران اليوم السبت.

تدريبات اضافية فى مران الزمالك

وقام الرباعي بالتسديد من علامة الجزاء على مرمى محمد عواد ومحمد نديم، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وفي نفس الوقت خاض أحمد مصطفى "زيزو" وعمرو السيسي تدريبات بدنية إضافية لتقوية العضلات بعد انتهاء التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

عاد ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت بشكل طبيعي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وتعرض المهاجم للإصابة بكدمة في وجه القدم مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في كافة فقرات مران اليوم بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

حصل أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر .

جاء غياب أحمد بلحاج عن مران اليوم بسبب تواجده بالخارج لزيارة أسرته خلال أجازة عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

حصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخضع "دونجا" لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعدما تعرض اللاعب للإصابة بثقل في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.