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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مركز شباب الشرقي سمهود يحتفل بذكرى 30 يونيو

احتفل اليوم الأحد مركز شباب الشرقي سمهود بثورة 30 يونيو، حيث نظم يوما ترفيهيا لطلائع المركز في ساحة الملعب الكبير ، في جو يسوده البهجة و السرور، بحضور عدد من الطلائع.  

 وأكد عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا،  على دور مراكز الشباب المجتمعى و الريادي ليشمل جميع أنحاء الجمهورية من مختلف المحافظات من المدن و النجوع و القرى الاكثر احتياجاً لتقديم خدمات مراكز الشباب للمواطنين و تحقيق أقصي استفادة من خدمات مراكز الشباب و استغلال كافة الأماكن و الموارد المتاحة الإستيعاب أكبر عدد من المترددين من رواد مراكز الشباب .  

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن مراكز الشباب في الفترة الأخيرة تشهد طفرة نوعية للبنية التحتية من خلال الدعم المقدم من وزارة الشباب و الرياضة و ما اضافته مشروعات واضحة غيرت الصورة الذهنية لمراكز الشباب بما يضاهي حجم أمال و طموحات شباب الجمهورية الجديدة ، ليجعل مراكز الشباب محور إهتمام لتصل خدماته الي جميع أفراد الأسرة المصرية و تلقي بها كافة احتياجاتها اليومية خلال قضاء الأوقات وممارسة الانشطة المختلفة داخل مراكز الشباب. 

الجريدة الورقية