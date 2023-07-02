مركز شباب الشرقي سمهود يحتفل بذكرى 30 يونيو

احتفل اليوم الأحد مركز شباب الشرقي سمهود بثورة 30 يونيو، حيث نظم يوما ترفيهيا لطلائع المركز في ساحة الملعب الكبير ، في جو يسوده البهجة و السرور، بحضور عدد من الطلائع.

وأكد عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، على دور مراكز الشباب المجتمعى و الريادي ليشمل جميع أنحاء الجمهورية من مختلف المحافظات من المدن و النجوع و القرى الاكثر احتياجاً لتقديم خدمات مراكز الشباب للمواطنين و تحقيق أقصي استفادة من خدمات مراكز الشباب و استغلال كافة الأماكن و الموارد المتاحة الإستيعاب أكبر عدد من المترددين من رواد مراكز الشباب .

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن مراكز الشباب في الفترة الأخيرة تشهد طفرة نوعية للبنية التحتية من خلال الدعم المقدم من وزارة الشباب و الرياضة و ما اضافته مشروعات واضحة غيرت الصورة الذهنية لمراكز الشباب بما يضاهي حجم أمال و طموحات شباب الجمهورية الجديدة ، ليجعل مراكز الشباب محور إهتمام لتصل خدماته الي جميع أفراد الأسرة المصرية و تلقي بها كافة احتياجاتها اليومية خلال قضاء الأوقات وممارسة الانشطة المختلفة داخل مراكز الشباب.