بوفون يفاضل بين إغراءات النصر أو الاعتزال النهائي

تلقى العملاق الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق نادي بارما الإيطالي، عرض للانتقال للدوري السعودي في انتقالات يونيو الجاري 2023، او اتخاذ قرار باعتزال اللعب نهائيًا قبل الموسم الجديد.

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يلعب أسطورة حراسة المرمى بوفون في صفوف فريق بارما بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، وفشل معه في تحقيق الصعود والعودة من جديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

بوفون يعاني قبل الاعتزال

و تواجد فريق بوفون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 60 نقطة، وخسر في مباراة نصف نهائي الصعود من كالياري بثلاثية مقابل هدفين.

وينتهي عقد بوفون مع نادي بارما في صيف عام 2024، ويتبقى له موسم إضافي في الدرجة الثانية، لكنه يفكر في اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله في الملاعب الإيطالية.

عرض سعودي يبث الضوء في قلب بوفون

تلقى جيانلويجي بوفون عرض للانتقال للدوري السعودي بداية من الموسم المقبل، ليطلب العملاق الإيطالي مهلة للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي الذي سيكون صعب للغاية بالنسبة لصاحب الـ 28 لقب وإنجاز.

النصر مهتم بالتعاقد مع بوفون

جيانلويجي بوفون

أكدت مصادر خاصة أن النادي السعودي الذي يهتم بضم الأسطورة جيانلويجي بوفون هو فريق نادي النصر السعودي الذي يرغب في ضم الإيطالي لحراسة مرمى الفريق خلفًا لـ ديفيد أوسبينا الذي يقترب من الرحيل بسبب حاجته لعمليه جراحية ثانية في الذراع، رحيل روسي بشكل رسمي قبل أيام، ليربط العالمي اسمه بضم الأسطورة المخضرم صاحب الـ 45 عام.

حقق بوفون البطولات والانجازات مع جميع الأندية التي لعب لها في مسيرته الرياضية مع أندية بارما و يوفنتوس الإيطاليين و باريس سان جيرمان الفرنسي و منتخب إيطاليا حيث الفوز بلقب كأس العالم عام 2006، لكنه لم يسبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

قرار بوفون النهائي هو الاعتزال

سيقرر بوفون اعتزاله اللعب نهائيًا بعد نهاية الموسم المنقضي مع نادي بارما، و فشلهم في تحقيق العودة من جديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالية بعد الهبوط بموسم واحد فقط، لكنه القرار الأصعب بالنسبة لعاشق اللعبه الذي قرر اعتزاله اللعب نهائيًا في وقت سابق مع ناديه الأول وهو بارما الإيطالي.

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