بعثة ألعاب القوى تغادر للجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

غادرت القاهرة بعثة منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.

إقرأ أيضًا





وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.

قائمة منتخب ألعاب القوى



ويشارك منتخب ألعاب القوى باللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها في وقت قياسي والتواصل مع الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية للاطمئنان على كافة الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية.

وانهى مسؤلو اللجنة الأولمبية اجراءات سفر بعثة ألعاب القوى حيث تواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة لانهاء ترتيبات سفر البعثة من مطار القاهرة.

وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة .

ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.

نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران بدورة الألعاب العربية



وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري قد قررت نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

ووفقا للجدول المعلن من قبل اللجنة المنظمة تقام منافسات ألعاب القوى في مدينة زرالدة ولكن أعلنت اللجنة المنظمة اليوم نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران التي أقيمت بها منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط العام الماضي.



ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري بعد انهاء اجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في البطولة.

وشهدت اجراءات تسجيل بعثة مصر اليوم بعض الاعتراضات من جانب مسئولي التنظيم على تسجيل بعثة مصر على الرغم من قبول تسجيل البعثة الإلكتروني قبل السفر حيث عقد اليوم اجتماع التسجيل بحضور الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

وأجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتصالات باللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العربية واللواء أحمد ناصر رئيس اللجنة الفنية العليا للاشراف والمتابعة لدورة الألعاب العربية وتم خلال هذه الاتصالات انهاء تسجيل بعثة مصر وتواصل مستمر مع الأستاذ محمد عبدالمقصود.

وقال الأستاذ محمد عبدالمقصود ، تم اليوم انهاء اجراءات بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية حيث نشارك في منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال وكان هناك بعض الصعوبات ولكن تم التواصل مع المهندس هشام حطب الذي أجرى عدة اتصالات باللجنة المنظمة وتم انهاء اجراءات تسجيل بعثة مصر ونشكر التعاون من قبل اللجنة العليا المنظمة وتعاون اللواء أحمد ناصر على تذليل العقبات للبعثة المصرية.

