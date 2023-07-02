8 فواكه مفيدة للحوامل والجنين

قد تصاب الحوامل بنقص بعض الفيتامينات بجسدها خلال تلك الفترة، لذا يجب تعويض هذا النقص بتناول أكلات طبيعية وصحية غنية بهذه الفيتامينات؛ حتى لا تشعر بالتعب والإرهاق طوال فترة الحمل ولحماية صحة الطفلة، لذا نقدم لك فوائد الفاكهة للمرأة الحامل والجنين، والعناصر الغذائية الموجودة في كل نوع.

فواكه مفيدة للحامل

الموز يساعد على نمو دماغ الجنين

يعد الموز من الفواكه اللذيذة، والغنيّة بالعناصر الغذائية المُهمة، حيث يحتوي الموز على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كفيتامين ب6، ويُساهم هذا الفيتامين في دعم عمليات التمثيل الغذائي، ودعم نمو وتطوّر دماغ الطفل خلال مرحلة الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى تعزيز صحّة الجهاز المناعي، وفيتامين ج، وفيتامين أ، بالإضافة إلى المغنيسيوم.

التفاح غني بالألياف الغذائية

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائيّة، وفيتامين أ، وفيتامين ج، بالإضافة إلى البوتاسيوم، وقد يوفر تناول التفاح خلال فترة الحمل العديد من الفوائد الصحيّة للجنين.

الرمان مضاد للالتهابات

يُعدّ مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن؛ كالفولات، بالإضافة إلى خصائصه المُضادة للالتهاب، ويحتوي على الكالسيوم، والذي يساهم في التقليل من حدوث التشنجات في الساقين، والمرتبطة بالحمل.

التوت غني بالكربو هيدرات

يُعدّ التوت مصدراً غنياً بالكربوهيدرات، وفيتامين ج، والألياف الغذائيّة، والفولات، بالإضافة إلى احتوائه على كيميائيات نباتيّة.. وعلى الحامل أن تحصل على ما نسبته 50-60% من السُعرات الحرارية من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة التي تحتاجها.

الليمون يخفف من الغثيان

من المُتعارف عليه أنّ تناول الليمون، أو ماء الليمون يُساهم في التخفيف من الغثيان المُصاحب للحمل، كما يُعد مصدراً غنياً بفيتامين ج؛ الذي قد يحفز الجهاز الهضميّ للتخفيف من الإمساك.

المشمش يحوي الفيتامينات والمعادن

يحتوي المشمش على العديد من العناصر الغذائيّة المُهمة كالفيتامينات والمعادن، والتي تساهم في نموّ الجنين، وتطوّره، مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والكالسيوم؛ الذي يساعد على دعم، وتقوية العظام، والأسنان، والحديد الذي يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والفسفور، والسيلكون.

العنب غني بفيتامين ك،ج

يتوفر العنب بأشكالٍ، وألوانٍ، وأحجامٍ مُختلفة، كما أن له نكهات حلوة، وحامضة، ويعد العنب من المصادر الغنيّة بفيتامين ك، وفيتامين ج، والفولات، والألياف، بالإضافة إلى احتوائه على مُركبات الفلافونويد.

الجوافة مصدر لفيتامين ب 9

تُعد الجوافة مصدراً غنياً بفيتامين ب9، أو ما يُعرف بالفولات الموصى به للنساء الحوامل، كما أنها تُعد غنية بفيتامين ج، الذي يُساهم في دعم مناعة الجسم، والحفاظ على صحّة وسلامة الجسم من مُسببات الأمراض.