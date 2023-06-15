أزمة جوري بكر.. أزهري يكشف لـ"الوفد" حُكم طلاق الزوجة الحامل

احتل نبأ طلاق الفنانة جوري بكر حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد اختراق حسابها الشخصي على إنستجرام وإعلان خبر الانفصال من خلاله، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة خاصةً عقب تصريح الإعلامية بسمة وهبة بأن هذا الطلاق باطل لأنها حامل والزوجة الحامل لا تُطلق.

عالم أزهري يكشف لـ"الوفد" حكم طلاق الزوجة الحامل

وفي هذا الصدد، حسم عالم أزهري في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد" الإلكترونية، الأمر بالكشف عن حكم طلاق الزوجة الحامل، وإذا كان الشرع يمنع الطلاق في هذه الحالة، أم لا توجد علاقة بين الأمرين، مشيرًا إلى أنه يجوز تطليق الزوجة خلال فترة الحمل بشرط اكتمال أركان الطلاق.

جوري بكر وزوجها

وأضاف أن الزوجة الحامل يقع عليها الطلاق مثل غيرها تمامًا، مع اختلاف فترة العدة، فعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وفقًا للقرآن الكريم، بمعنى أنه يجوز للزوج أن يرد زوجته إلى عصمته قبل الولادة، وعليه أن يحتسب هذه تطليقة من عدد طلقاته، وليعلم أن عدتها بوضع الحمل، كما ورد في القرآن الكريم: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

أزهري يكشف لـ"الوفد" عدة الحامل بعد الطلاق

وأكد الأزهري أن الزوجة الحامل في حال طلاقها ورغبتها في الزواج من رجل آخر، يجب أن تضع حملها أولًا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتعود لزوجها الأول، ولكن إذا لم يطلقها فلن يستطيع الأول إرجاعها.

حكم طلاق الحامل في الشرع

وفي السياق ذاته، استنكر الأزهري آراء البعض التي تزعم أن الحامل لا يقع عليها طلاق، فهناك إجماع بين أهل العلم والدين على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف، مُشددًا على أنه يجب عند الطلاق أن تكون الزوجة طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها.

على صعيد آخر، كان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، قد أكد في وقت سابق تصريحات العالم الأزهري، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي علاقة بين الطلاق والحمل، فالحامل يقع عليها الطلاق مثل غيرها تمامًا، ولكن لها عدة خاصة تختلف عن عدة باقي النساء، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها؛ فهناك نص قرآني صريح في هذا الأمر؛ يقول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).

جوري بكر حامل

جوري بكر تنفي طلاقها: الأكونت اتهكر جوزي محترم ميعملش كده

ونفت جوري بكر نبأ انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن حسابها الشخصي على إنستجرام تم اختراقه من قبل مجهولين، أرادوا تدمير حياتها الزوجية، بالإضافة لكم المضايقات التي تعرض لها زوجها، وجاء ذلك خلال تسجيل صوتي لها مع برنامج "et بالعربي".

وأضافت جوري بكر: "ده واحد مش محترم الله أعلم مين، فجأة مش عارفة أدخل على الأكونت بتاعي، مش عارفة أدخل الباسورد، بالعافية افتكرت الباسورد، ولاقيت كل ده نزل على إنستجرام، وفيه فولو جيه لجوزي وهو ميعرفش كمية الفولو اللي جاي من البنات دي لمين، وحد منزل الأكونت بتاعه وقايل إن ده أكونت طليق جوزي بكر، أنت متخيل الراجل جاله كام فولو من حسابات مزورة وفيه ستوري بيقول إني انفصلت".

جوي بكر مع زوجها

وفي الوقت نفسه، حرصت جوري بكر على توضيح الأمر للجمهور من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بعد استرجاعه، وقالت: "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة شكرًا جدًا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي".

وأضافت جوري بكر: "الأكونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل، الأستاذة بسمة وهبة وضحت أنه لا يجوز طلاق الست الحامل، أشكركم وقدر الله ما شاء فعل أنا جوزي راجل محترم ومعتقدش أنه يعمل معايا حاجة زي كده، شكرًا".

جوري بكر

جوري بكر تعلن انفصالها عن زوجها عبر إنستجرام: تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، ومش هرد على أي مكالمات

وكانت جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها قبل وضع مولودها الأول، من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والذي تبين فيما بعد أنه كان قد تعرض للاختراق.

وتضمن المنشور الآتي: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل الخير، أرجوكم مش عاوزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل، لأني مش هرد على أي مكالمات".

جوري بكر تنتظر ولادة طفلها الأول قريبًا

وتنتظر الفنانة جوري بكر مولودها الأول خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد احتفالها بزواجها قبل شهر ديسمبر الماضى، حيث أنها صرحت في وقت سابق بأنها علمت بنبأ حملها أثناء تصوير مشاهدها فى مسلسل "جعفر العمدة"، وقررت حينها إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفا ومشاهدها كانت صعبة".