أطعمة تجنبها بعد تناول السمك| تفسد فوائده وتؤدي لمضاعفات صحية

بعد تناول الأسماك لا يلتفت البعض بالأكلات الممنوعة والمشروبات التي لا يجب تناولها مباشرًة بعد هذه الوجبة، مما قد تسبب في إفساد وإبطال فعالية العناصر الغذائية الموجودة في السمك، ولذلك نقدم لك الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها بعد السمك، للاستفادة منه بأكثر قدر ممكن.

الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها بعد السمك

الحليب

إذ يُمكن أن يؤدي شرب اللبن بعد تناول السمك، إلى الإصابة بالحساسية الجلدية وعسر الهضم؛ لأن تناولهما معاً يؤدي إلى تغيّرات كيميائية معينة في الدم؛ مما ينتج عنه تصبّغ الجلد، أو حالة تُعرف أيضاً باسم leukoderma.

الحلوى المصنوعة من الحليب

نظراً لاحتوائها على اللبن في مكوناتها؛ مما يَزيد من خطر التعرض لحساسية الجلد.

الشاي والقهوة

ويُمكن استبدال كوب من الشاي أو القهوة باللبن والحلوى؛ لما لهما من فاعلية فائقة في تقليل خطر الزئبق الموجود في بعض الأسماك؛ فقد أفاد باحثون في جامعة مونتريال، بأنه عند تناول السمك المسلوق أو المطبوخ مع 250 مليلتراً من الشاي أو القهوة، يزيل هذا المزيج فعلياً خطر التعرض للزئبق.

الشاي أو القهوة التي يتم تناولها في نفس الوقت مع الأسماك النيئة، قللت من التعرّض بحوالي 50 إلى 60 في المائة من الزئبق، ويتم التخلص أثناء القلي أو الغليان بشكل مستقل من حوالي 50 إلى 60 بالمئة من الزئبق.

فوائد تناول السمك

يساعد على تحسين الرؤية وصحة العين

وجدت وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة، أن أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة لتحسين الرؤية وصحة العين؛ لأنَّ الدماغ والعينين يرتكزان بشكل كبير على أحماض أوميغا 3 الدهنية ويحتاجانها للحفاظ على صحتهما ووظائفهما.

مصدر كبير لفيتامين دي D

وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، تحتوي الأسماك على نسبة عالية من فيتامين دي، وتُعتبر من أفضل المصادر الغذائية لهذا الفيتامين الأساسي؛ حيث يلعب فيتامين دي دوراً هاماً في امتصاص الكالسيوم لصحة العظام ونموها، وهو مهم للعديد من الوظائف الأخرى في الجسم.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

وفقاً لمراجعة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، يرتبط استهلاك الأسماك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية القاتلة والشاملة؛ حيث تحتوي الأسماك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب، وتساعد في حماية قلبك ودرء الأمراض المزمنة.

يخفض من خطر الإصابة بمرض الألزهايمر

تُعتبر الأسماك أيضاً عنصراً غذائياً أساسياً لدماغكِ؛ وفقاً لدراسة أجريت عام 2016 ونُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ارتبط الاستهلاك المعتدل للمأكولات البحرية، بانخفاض خطر الإصابة بمرض الألزهايمر، ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يستهلكون الأسماك بانتظام، لديهم المزيد من مادة الدماغ الرمادية؛ مما يقلل من انكماش الدماغ وتدهوره، الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وظائف المخ.