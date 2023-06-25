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الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

تمنع الزهايمر وتحمي من السرطان.. فوائد القهوة السوداء

القهوة السوداء
القهوة السوداء

تعتبر القهوة أكثر من مجرد مشروب أو مشروب صباحي ساخن، حيث إنه مثل الوقود الذي يحافظ على بطارية أجسامهم مشحونة، وكثير من الناس يحبون القهوة بكثرة، إلا هناك بعض الناس لا يحبون القهوة السوداء بسبب مرارتها، ومع ذلك تتمتع بالعديد من الفوائد حيث تحتوي على مضادات الأكسدة ومصادر مغذية أخرى مثل الكافيين والبوتاسيوم والنياسين والكروم والمغنيسيوم وفيتامين هـ. 

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فوائد لا تعرفها عن القهوة السوداء

1- منع مرض السكري

مرض السكري هو حالة يكون فيها مستوى السكر داخل خلايا الدم الحمراء لدينا فوق الحد إذا كنت مصابًا بالفعل بمرض السكري ، فمن الصعب جدًا علاجه ، ولكن تتحكم القهوة السوداء في مستوى السكر في دمائنا ، إذا تناولناها بكمية كافية وإذا كنت ترغب في منع مرض السكري، فإن القهوة السوداء خيار جيد لأنها لا تحتوي على سكر.

 

2- منع السرطان

السرطان هو أحد الأمراض المميتة التي أصبحت السبب الرئيسي لكثير من الوفيات منذ سنوات وإذا كنت ترغب في منعه ، يمكنك إيجاد العديد من الطرق للبقاء بصحة جيدة وأحدها تناول القهوة السوداء وتحتوي القهوة السوداء على مادة الكافيين ، وهو أمر مفيد للصحة وخيار جيد لك للوقاية من السرطان وعلاجه ، وخاصة سرطان البروستاتا وسرطان الفم وسرطان الثدي.

 

3- حماية القلب

من المهم بالنسبة لنا أن نحافظ على صحتنا صحية لأن القلب هو أحد أهم أعضاء الجسم بدون القلب ، لن يتم توزيع الدم ولن تعمل الأعضاء الأخرى داخل أجسامنا بشكل صحيح، تحتوي القهوة السوداء على البوتاسيوم الذي يمكنه التحكم في ضربات القلب، والبوتاسيوم مادة جيدة لحماية قلبنا ووقايتنا من الإصابة بأمراض القلب.

 

4- تقليل مخاطر الوظائف المعرفية لكبار السن

بالنسبة لأولئك الذين يشربون القهوة السوداء بانتظام ، فإن أعصابهم الحركية والحسية تعمل بشكل صحيح ، على الرغم من تقدمهم في السن، وذلك بسبب الكافيين الموجود في القهوة السوداء يعزز الإنتاجية ويحمي الأعصاب من مخاطر الشيخوخة المرتبطة بالأعصاب.

 

5- منع مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو مرض مرتبط بالشيخوخة ، وعادة ما يبدأ بسبب تدهور وظيفة السمع، ومن خلال تناول القهوة السوداء بانتظام كل صباح ، فإنها ستحفز أعصابنا وتمنعنا من الإصابة بمرض الزهايمر.

 

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