حضري برجر الدجاج في دقائق

برجر الدجاج من الأكلات السريعة والسهلة التي يمكنك تحضيره إذا لم يكن لديك وقت كافيِ لتحضير سفرة الطعام لأفراد أسرتك، كما أنها تتميز بمذاقها اللذيذ وسيحبها أطفالك، وفيما يلي نقدم لك أسرع طريقة لعملها.

برجر الدجاج

طريقة عمل برجر الدجاج

المقادير

- صدر الدجاج : 600 غراماً

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : حسب الرغبة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الخردل : ملعقة كبيرة

- دقيق : نصف كوب

- بقسماط : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- خبز البرغر : 6 قطع

- خس : كوب (قطع كبيرة)

- البصل : 1 حبة (مقطع حلقات)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة حلقات)

طريقة التحضير

ضعي الدجاج في المفرمة مع الخردل، الثوم، الفلفل الأبيض والملح، واهرسيهم جيّداً حتى الحصول على عجينة.

اصنعي 6 كرات باستخدام كلّ كمية الدجاج، ثمّ سطّحيها بين يديك، للحصول على دوائر بحجم قطعة خبز البرغر أو أكبر.

غمّسي دوائر الدجاج في الدقيق ثمّ في البيض المخفوق، وأخيراً في البقسماط حتى تتغلّف جيّداً من كل الجهات.

في مقلاة، سخّني الزيت واقلي فيه دوائر الدجاج حتى تصبح ذهبية من الجهتين.

اقطعي خبز البرغر إلى قسمين، واحشيه خس، ثمّ ضعي عليه قطعة الدجاج مع شريحتين من الطماطم والبصل.

قدمي البرجر فوراً مع البطاطس المقليّة.